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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı nedeniyle düzenlenen Kamu Spor Oyunlar Kurumlararası Kadınlar Karadeniz Bölge Birinciliği'nde Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı grupta mücadele eden Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ilk maçını dün Amasya temsilcisine karşı oynadı. Serap Çelik, Leyla Yaman, Fatma Topaktaş ve Büşra Öz Turan oyuncu grubu ile mücadele Çorum temsilcisi maçı 12-1 kazanarak gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü bugünü BAY geçerken, yarın Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşı karşıya gelecek.