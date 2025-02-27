Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 takımdan 90 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Milli Eğitim Spor Kulübü ile Oğuzlar Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti Milli Eğitim’in midi sultanları 25-22 kazanırken, ikinci sette oyunda üstünlüğü sağlayan Oğuzlar’ın midi sultanları 25-13 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü seti de iyi bir oyunla 25-22 kazanan Oğuzlar Belediyespor 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyuna tekrar ortak olan Milli Eğitim Spor Kulübü seti 25-14 kazandı ve maçı final setine taşıdı. Final setini de 15-7 kazanan Milli Eğitim’in midi sultanları şampiyon olmayı başardı. Oğuzlar temsilcisi ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI GENÇLİKSPOR’UN

Final maçı öncesi Çorum Gençlikspor ile BEDER üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Gençlikspor üç seti de 25-18 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu. BEDER ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.