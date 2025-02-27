Erzurum’da düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Birinciliği’nde Çorum Belediyespor’un güreşçileri toplamda 8 madalya alırken, takım halinde de şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Birinciliği 23-25 Şubat tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı. 22 ilden 230 sporcunun katılımı ile gerçekleşen grup birinciliğine Çorum Belediyespor’un güreşçileri damga vurdu. 14 sporcu ile madalya mücadelesi veren Çorum Belediyespor’dan 45 kiloda Yakup Kıcık, 55 kiloda Osman Kaplan, 65 kiloda Alihan Develi ve 92 kiloda M.Furkan Bulut birincilik kürsüsüne çıkarken, 48 kiloda Yusuf İltaş, 60 kiloda Yakup Çöl, 92 kiloda Mücteba Bera Koç ikinci, 55 kiloda M.Mustafa Alpar ise üçüncü olmayı başardı.

Toplamda 8 madalya alan Çorum Belediyespor takımı takımlar sıralamasında da 171 puana ulaşarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Çorum Belediyespor’dan 12 sporcu final vizesi almayı da başardı.