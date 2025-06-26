Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda il merkezindeki meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi (MESEM) öğrencilerinin beceri eğitimi (staj) görecekleri işletmeleri belirlemek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar başkanlık etti.

Toplantıya il merkezindeki meslek liselerinin müdürleri, MESEM müdürleri, alan şefleri ile çeşitli oda ve birliklerin temsilcileri, resmi ve özel hastane yetkilileri ve ilgili il müdürlüklerinden temsilciler katıldı.

Yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrencilerin beceri eğitimi alacakları işletmelerin planlamasının tamamlandığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi