Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında liseler arasında düzenlediği Yunus Emre temalı “Tişört Tasarım” yarışması ile ortaokullar arası “Kelimelerle Resim Çiz” isimli yarışma sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başarılı öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar tarafından takdim edildi.

Liseler arası “Tişört Tasarım” yarışmasında öğrenciler Yunus Emre temalı tasarımlarıyla yeteneklerini sergilerken, ortaokullar arası “Kelimelerle Resim Çiz” yarışmasında ise öğrenciler mısra ve türkülerdeki yeni öğrendikleri kelimeleri kullanarak resimler oluşturdu.

Buna göre Resim Yarışmasında Zeynep Yüsra Köse, Ümmügülsüm Karaca ve Irmak Kılıç, Tişört Tasarım Yarışmasında ise Firdus Abbas, Ebrar Ateş ve Masal Gökçe Özel ödüllerine kavuştu.

Muhabir: RIFAT KARA