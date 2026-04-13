Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen 2026 Yılı AR-GE Buluşmaları Programı kapsamında, “Kriz ve Acil Durumlarda Eğitim” temalı toplantı Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programa Çorum, Yozgat, Ankara, Çankırı, Karaman ve Kırşehir il millî eğitim müdürlükleri katılım sağladı. Strateji Geliştirme Başkanlığı AR-GE birimi Daire Başkanı Dr. Ayhan Öztürk de toplantıya katılarak çalışmalara katkı sundu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen başkanlığındaki AR-GE birimi programda yer aldı. Toplantıda, kriz ve acil durumlarda eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliği, kurumlar arası koordinasyon ve çözüm odaklı yaklaşımlar ele alındı.

Katılımcı iller, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak ortak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde sürdürülebilirlik ve kriz yönetimi konularında işbirliğinin önemine vurgu yapılan programda, geleceğin eğitim sistemine yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

