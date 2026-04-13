Son yıllarda doğa yürüyüşü tutkunlarının gözde rotalarından biri haline gelen Çorum'un Boğazkale ilçesi, ilkbaharda ortaya çıkan güzellikleriyle mest ediyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki "Hitit Yolu" yürüyüş yolu, farklı uzunluk ve zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda yürüyüşçülerin rotasına aldığı bölge, orman içlerinden geçen patikalar, doğal geçiş yolları ve vadilerle şekillenen rotalarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen bölge, ziyaretçilere renkli ve huzurlu manzaralar eşliğinde yürüyüş deneyimi sunuyor.

Yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünen Budaközü Vadisi ise geniş yeşil alanları ve sakin atmosferiyle dinlenmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Hoşur Şelalesi ise serin suları ve etkileyici görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki zengin bitki örtüsü ve temiz hava, yürüyüş rotalarını daha cazip hale getiriyor.

Boğazkale ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan manzaralar havadan görüntülendi.

