Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, baro avukatlarından Kübra Eker’in Türkiye Barolar Birliği ile UNICEF Türkiye işbirliğinde yürütülen “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Projesi (ÇABA)” kapsamında Ankara’da düzenlenen eğitime katıldığını açıkladı.

Üç gün süren eğitim programında, çocukların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Çalıştay kapsamında çocuk adalet sisteminin işleyişi, çocukların üstün yararı ilkesi, hak ihlallerinin tespiti ve müdahale mekanizmaları gibi konularda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Eğitim programı ile baroların çocuk hakları alanındaki kurumsal kapasitesinin artırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpçı, eğitime katılan meslektaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ