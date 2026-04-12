İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki eğitimci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Milli Eğitim Akademisi’nde önemli görevlere kabul edildi.

Şirinler Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Özlem Çerezci, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde; Tanyeri İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Göle ise Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde eğitim personeli olarak görevlendirildi.

Görevlendirmelerin ardından öğretmenler, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek üstlenecekleri görevler ve planlanan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemil Çağlar, öğretmenleri tebrik ederek, bu görevlendirmelerin eğitim camiası adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmenlerin akademide yürütecekleri çalışmalarla meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

