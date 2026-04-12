Anahtar Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, genel kurul sürecini tamamlayan, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen esnaf odalarına hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ercan, İl Başkan Yardımcıları; Mehmet Ali Sakman, Mutlu Akyüz ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilek Dalyan, esnaf odası başkanlarını makamlarında ziyaret etti.

İl Başkanı Müstet, oda başkanlarının hayırlı hizmetlere imza atması temennisiyle kendilerine Anahtar Parti’nin kalemini hediye etti. A Parti heyeti, göreve yeni seçilen veya güven tazeleyen oda başkanlarını tebrik ederek yeni dönemde görevlerinde başarılar diledi.

Müstet ve beraberindekiler, bu vesileyle esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerini yetkili ağızlardan dinleyerek, sorunların çözümü için takipçi olacaklarını, oda başkanları ile sürekli istişare halinde bulunacaklarını dile getirdi.

A Parti heyeti; ÇESOB Başkanı, aynı zamanda Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gazi Demir, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Çilingir, Soba ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar ile Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen’i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Oda başkanları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anahtar Parti heyetine teşekkür ettiler.

