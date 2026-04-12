İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Oğuzlar’da ceviz üreticilerine yönelik “İyi Tarım Uygulamaları” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında üreticilere modern ve sürdürülebilir üretim yöntemleri anlatıldı.

“İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Üst Projesi” kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Oğuzlar Cevizinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi”nin 2026 yılı için kabul edildiği ve Bakanlık tarafından finanse edileceği bildirildi.

Toplantı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Oğuzlar İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen programda, ceviz üreticilerine iyi tarım uygulamalarının temel prensipleri, sürdürülebilir üretim ve kalite standartları hakkında bilgi verildi.

Proje ile ilçede ceviz üretiminde verim ve kalite artışının hedeflendiği ve üreticilerin bilinçlendirilmesinin tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK