Çorum Baro Başkanı Avukat Turan Kalıpcı, yapımı devam eden yeni hizmet binasında çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, projenin kısa süre içinde hizmete açılacağını açıkladı.

Baro Başkanı Kalıpcı, baronun yeni hizmet binasında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Modern mimarisiyle dikkat çeken ve meslektaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan binada sona yaklaşıldığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sinan Ergüden ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Baro Başkanı Kalıpcı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alındı ve projenin son durumu değerlendirildi.

Yeni hizmet binasının, hem avukatların çalışma koşullarını iyileştireceğini hem de adalet hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Turan Kalıpcı, projeye ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Yeni baro binasının adalet camiasına ve kente önemli katkılar sunacağını dile getiren Kalıpcı, çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek, binanın kısa süre içinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

