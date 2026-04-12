Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda av yasağı kapsamında yürüttükleri denetimlerde kaçak ağ ele geçirdi.

Çorum’da 15 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sazangiller av yasağı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasak dönemde avcılık yapıldığı tespit edildi. Su ürünleri kontrol botu ile yapılan denetimlerde, avcılıkta kullanılan toplam 16 bin metre uzunluğunda misina ağ ele geçirilerek el konuldu.

Ekipler tarafından ağlarda yakalanan yaklaşık 350 kilogram balık ise doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Denetimlerin sadece su kaynaklarıyla sınırlı kalmadığı, il genelinde faaliyet gösteren perakende satış noktalarında da kontrollerin sürdüğü bildirildi. Bu sayede mevzuata aykırı satışların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, sürdürülebilir su ürünleri ve doğal kaynakların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların da yasak dönemlere hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

