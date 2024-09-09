2024/2025 Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile bir mesaj yayınlayarak eğitimin ailede başladığı vurgusunda bulunan YRP İl Başkanı Kuşcu; “Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpan minik yavrularımıza, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize eğitim-öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eğitim ve öğretimin sadece okulda olmadığını belirterek eğitim sisteminin sağlam temeller üzerine kurulması gerekliliğine de değinen Nuri Kuşcu mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Milli değerlerimizle bağdaşan eğitim, toplumsal yaşamımızın biçimlendirilmesinde, vazgeçilmez öğedir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam, çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar, genç nüfus yoğunluğuna sahip Cumhuriyetimizin geleceği için de temel ihtiyaçtır.

Değerli Öğretmenlerimiz; Aziz Milletimizin geçmişinde ve bugününde sizlerin birikimi, emeği ve izi olduğunun idrakindeyiz. Ülkemizin geleceği sizin şefkat dolu yüreğinizdedir.

Saygıdeğer Velilerimiz, özlediğimiz, hedeflediğimiz okul; öğrenmeyi sevdiren, düşünen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi kullanan, kendisiyle ve çevresiyle barışık öğrenciler yetiştiren okuldur.

Eğitim ve öğretim, sadece okulda cereyan eden bir olgu değildir. Eğitimin başladığı yer ailedir. Anne-baba çocuğun eğitimi konusunda öğretmen ve yöneticilerle sürekli diyalog halinde olmalıdır.

Bu duygularla, Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum”

Editör: Haber Merkezi