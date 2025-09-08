2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, il genelinde 494 okulda 91 bin 530 öğrenci ve 7 bin 453 öğretmenin ders başı yaptığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu.

Çağlar, bu yıl okul öncesine 6 bin 133, birinci sınıflara ise 6 bin 426 öğrencinin kayıt yaptırdığını aktararak, “Okul öncesinde 6 bin 133, ilkokulda 25 bin 745, ortaokulda 26 bin 479, lisede 24 bin 244 ve yaygın eğitimde 8 bin 929 olmak üzere toplam 91 bin 530 öğrencimiz eğitim-öğretime başladı” dedi.

Açıklamasında ders kitaplarının dağıtımına da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerimize 916 bin kitabı sıralarının üzerinde hazır olacak şekilde ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi