Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

"OLİMPİYATTA ALDIĞIMIZ HER MADALYA ÇOK DEĞERLİ, ÇOK KIYMETLİ"

Buse Naz, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tokyo'da altın madalyayı kaybettiğinde daha çok üzüldüğünü ifade etti.

"Bugün finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor."

GELECEK PLANI

Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını anlatan Buse Naz, "Planım bu şekildeydi. Bir süre dinleneceğim kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar verecektim. Yine aynı şekilde aynı planı uygulayacağım. Oturacağım biraz dinleneceğim, biraz kafamı toplayacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim. Saha içinde mi saha dışında mı, devam mı etmek istiyorum, tamam mı? Buna karar vereceğim. Ondan sonra da bir yol haritası çizeceğim." diye konuştu.

Milli sporcu, bir basın mensubunun, "Senden tamam mı devam mı kararı mı gelecek?" sorusuna "Olabilir, evet." yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, OLİMPİYAT İKİNCİSİ BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya alarak, iki olimpiyat madalyasına sahip ilk milli boksörümüz olarak tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN BAK, ÇAKIROĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.