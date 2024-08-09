Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonuna 12 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul’da Ümraniyespor’la oynayacağı maçla başlayacak olan Ahlatcı Çorum FK, galibiyete odaklanırken, kırmızı-siyahlı ekibin sezonlara nasıl başladığı merak konusu oldu.

Profesyonel ligler 12 sezon geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk hafta maçları sonunda 17 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, İstanbul takımları ile 3 kez karşılaştı ve bu maçların tamamını kazandı.

İLK 4 SEZON GALİBİYET YOK

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk sezonuna İzmir deplasmanında aldığı 2-0’lık Altınordu yenilgisiyle başlarken, 2013-2014 Sezonunun ilk haftasında, Bursa’da Orhangazi’ye 2-1 mağlup oldu. 2014-2015 Sezonuna Denizli deplasmanında başlayan Ahlatcı Çorum FK, Kızılcabölükspor’a 3-2 yenilirken, makus talih sonraki sezon da devam etti. 2015-2016 Sezonunda Tunceli temsilcisi Dersimspor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, ilk kez evinde sezon başlangıcı yapmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

İLK GALİBİYET BEYLERBEYİ’NE KARŞI

Ahlatcı Çorum FK, ilk haftalardaki ilk galibiyetini, 2017-2018 Sezonunda, evinde İstanbul temsilcisi Beylerbeyi’ni 3-1 yenerek aldı ve ilk kek sezona galibiyetle başladı.

2018-2019 Sezonunun ilk haftasında evinde Muğlaspor’u 2-1’le geçen Ahlatcı Çorum FK, 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020’de ise sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Ahlatcı Çorum FK, 2020-2021 Sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Manisa FK’ya 3-1 yenilirken, 2021-2022 Sezonuna ise sahasında aldığı 1-1’lik Diyarbekirspor beraberliği ile başladı.

SON 2 SEZONA DEPLASMANDA BAŞLADI

Kırmızı-siyahlı ekip, son 2 sezona ise deplasmanda başladı. Önceki sezon, Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon ise İstanbul’da Tuzlaspor’u 3-0 mağlup etti.

Bu sezona İstanbul deplasmanında oynayacağı Ümraniyespor maçıyla başlayacak olan Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 sezonun ilk haftalarında İstanbul takımları ile 3 kez karşılaşırken, evinde Beylerbeyi’ni 3-1 deplasmanda Tepecikspor’u 2-0, Tuzlaspor’u ise 3-0 yendi.