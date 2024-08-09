Ahlatcı Holding bünyesinde, 6493 sayılı kanun çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş olan AHL PAY’ın Galatasaray’a sponsorluğu Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, “Futbol A takımımızın forma şort sponsoru AHL PAY oldu.

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Kulübümüz ile ülkemizin önde gelen elektronik para kuruluşu AHL PAY, Galatasaray Futbol A Takımımızın ana sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor. Anlaşmanın imza töreni ilerleyen tarihlerde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. 

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ