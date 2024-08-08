Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu, basın mensupları ile bir araya geldikleri istişare toplantısında transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Geçen sezonki kadroyu koruduklarını ve yaptıkları transferlerle de güçlerine güç kattıklarını ifade eden Muhammed Fettahoğlu, bir kaleci ve iki kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini, bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kaleci ve bir kanat oyuncusu transferini en kısa zamanda yapmayı planladıklarını, belirten Muhammed Fettahoğlu, diğer kanat oyuncusunun transferi için de bir süre beklemede kalacaklarını söyledi.

Ligin bu sezon çok zorlu geçeceğine de dikkat çeken Muhammed Fettahoğlu, takımlarına güvendiklerini kaydetti.