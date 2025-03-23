Çorumlu milli bilardocu Emrah Tahsin Taç, Fransa’da düzenlenen 51.Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’na son 16 turunda veda ederken, şampiyonanın en iyi oynama oranında en yüksek ortalamasına imza attı.

Son 16 turunda Hollandalı Erik Vervliet’e kaybeden Emrah Taç, şampiyonayı 9’uncu olarak tamamlarken, 596 sayılık figürde 441 sayı toplayarak, yüzde 69 genel ortalama ile 51.Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nın en iyi oynayan sporcusu oldu.

Şampiyon olar Thomas Ahrens lüzde 64, ikinci olan Sergio Carlos yüzde 54, üçüncü olan Eric Vervliet ise yüzde 61 ortalama ile oynadılar.

SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONASI VAR

Fransa’da iz bırakan Emrah Taç, 19-23 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Taç, Fransa’dan ayrılırken yaptığı açıklamada, “Performansımdan son derece memnun ayrılıyorum. 19-23 Haziran Ankara’da yapılacak Dünya Artistik Bilardo şampiyonasına eksiklerimi tamamlayarak ilerleyeceğim. Yoldayım, yolda olmak güzel. Sponsorlarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.