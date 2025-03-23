Ahlatcı Çorum FK’dan sonra İstanbulspor’a da yenilerek son 2 maçında yaşadığı puan kayıpları ile Süper Lig yolunda yara alan Gençlerbirliği, lige verilen milli arada Süper Lig ekibi Konyaspor’la hazırlık maçı yaptı.

Cumartesi günü, Konyaspor Kayacık Tesislerinde oynanan maçı 2-0 kazanan Gençlerbirliği 28 Mart’ta Şanlıurfaspor’la oynayacağı kritik maç öncesinde moral buldu. Konyaspor karşısında Başkent ekibine galibiyeti getiren goller 12.dakikada Rahman Buğra ve 27.dakikada Gaucho’dan geldi.