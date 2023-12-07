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AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı “Tahsin Paşa” karakteriyle ün kazanan ve 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayımlanan “Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı” dizisinde “Derviş” karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, Belediye tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri’ndeki imza ve söyleşi programına katıldı.



Bahadır Yenişehirlioğlu etkinliğin ardından AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile birlikte Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasını ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından ağırlanan ünlü oyuncu ve milletvekiline yapılan çalışmalar anlatılarak yeni hizmet binası da gezdirildi.