CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın teyzesi Fatma Kaya (82), Cumartesi günü Ankara’da hayatını kaybetti.

Tahtasız, “anne yarım” dediği teyzesinin kaybından duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatma Kaya’nın eşi Bayram Kaya’yı birkaç yıl önce kaybettiği ve o günden beri adeta hayata küstüğü öğrenildi.

Murat, Dilek, Melek ve Ali isimli 4 çocuk annesi olan Fatma Kaya’nın cenazesi, dün öğle namazının ardından Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile bazı partililer ve kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.