Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren ve yük taşımacılığı projesinin Delice-Çorum etabı 31 Aralık 2024 tarihinde ihale edilmiş, davet usulüyle yapılan ihale, 75 milyar 352 milyon lira teklif eden Yapı Merkezi İnşaat-YSE Yapı Grubu’nda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda ise, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalandı.

Delice-Çorum hattının 2030 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bu süre içinde Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun etaplarının da ihale edilip inşaatına başlanmasıyla, en çok 10 yıllık bir süre zarfında, Ankara’dan Samsun’a hızlı trenle ulaşım olanağına kavuşulacağı varsayılıyor. Projenin bu yılki ödeneği 4 milyar lira olarak açıklandı.

Çorum’un asırlık özlemi demiryolunun gerçekleşme yoluna girmesi, AK Parti Çorum Örgütü’nde büyük bir moral motivasyon sağladı. Bu konuda en büyük eforu sarfeden Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, olağanüstü bir özgüvenle parti etkinliklerinde de ön plana çıkmaya başladı. Çorum Belediyesi ise “Hızlı tren hayırlı olsun” şeklinde ışıklı yazılarla Çorumlulara moral aşılıyor.