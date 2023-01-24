KOSGEB Çorum İl Müdürlüğüne atanan Halit Sıddık Tonkuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın konuğu oldu. Görüşmede Tonkuş’a yeni görevinde başarılar dileyen Milletvekili Ceylan, “Müdürümüz yarın yeni görevine başlıyor. Çorum’daki görevinde şimdiden başarılar diliyorum. Hep birlikte güzel çalışmalara imzalar atacağız” dedi.

Tonkuş, "Çorum'a atanması sürecinde vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür ediyorum"dedi.

Ceylan, ayrıca KOSGEB’in 2022 yılında 594 proje için toplamda 54 milyon liralık destek sağladığını ifade etti. Milletvekili Ceylan, “KOSGEB vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyor. 2022 yılı içerisinde de birçok destek sağlandı. Özellikle Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı gibi programlar önemli miktarda destek sağlandı. Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı 4 proje için 576.353 TL, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 11 proje için 1.466.981 TL, Geleneksel Girişimci Destek Programı 133 proje için 890.000 TL, İleri Girişimci Destek Programı 83 proje için 5.961.964 TL, İşbirliği Destek Programı 1 proje için 1.735.405 TL, İşletme Geliştirme Destek Programı 63 proje için 1.289.744 TL, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı 1 proje için 372.562 TL, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 293 proje için 41.640.000 TL, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı 1 proje için 47.637 TL, Yurt Dışı Pazar Destek Programı 4 proje için 200.137 TL destek sağlamaktadır. Toplamda, 594 proje için 54.180.783 TL destek verildi” dedi.

