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Ahlatcı Çorum FK 1.ligin ilk maçında İstanbul'da Tuzlaspor'a konuk oldu.

Maçı taraftarların arasında izleyen Milletvekili Ahlatcı takımın sahadan 3-0 galip ayrılmasının ardından soyunma odasına inerek sporcuları ve yönetimi tebrik etti.

Milletvekili Ahlatcı, soyunma odasında her futbolcuya 10'ar bin TL galibiyet primi vereceğinin müjdesini verdi.

Toplamda 300 bin TL pirim sözü veren Milletvekili Ahlatcı'ya Ahlatcı Çorum FK'lı futbolcular soyunma odasında tezahüratlarla bulundular.

Bundan sonrada takımı yalnız bırakmayacağını ifade eden Milletvekili Ahlatcı, maddi manevi her zaman Çorum FK'lı yöneticilerin ve futbolcuların yanında olacağının sözünü verdi.