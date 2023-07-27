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İlçe Kaymakamı Ali Emre Tekin, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve İl Genel Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisine ilişkin bir açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, “Her branşta sporun ve sporcuya olan desteklerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Sporun gücüne olan inancımızla, genç sporcularımıza önemli fırsatlar sunmak ve yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak amacındayız.

Bu heyecan verici projenin hayata geçmesiyle, Oğuz Adası, su sporlarının merkezi olacak ve yeni yeteneklerin keşfi için bir platform sunacak. Sporun gücüne inanan biri olarak, sizlerle gurur duyuyor ve başarılarınızı dört gözle bekliyorum. Sporla dolu nice güzel günler dilerim” dedi.