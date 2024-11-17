Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte Milletvekili Yusuf Ahlatcı, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Muhtarların, mahallelerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm yollarını kendilerine ileten önemli temsilciler olduğunu dile getiren Milletvekili Ahlatcı, “Hep birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin bize ilettiği her talep, Çorum'un gelişimine katkı sağlayacak adımların bir parçası. Her türlü sorunu çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Ahlatcı, “Muhtarlık kurumu sadece bir yönetim birimi değil, aynı zamanda ‘millet iradesinin’ bir tecellisi, birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ruhumuzun somut bir tezahürüdür. Muhtarlar vatandaşımızın sesi, demokrasimizin kalbidir. Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil, aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, ‘Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi, defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan anne ve babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımız bulunmaktadır’ diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar talep ve isteklerin çözümü noktasında her zaman yanlarında olan Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ettiler.

Editör: HABER MERKEZİ