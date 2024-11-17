AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, patlamanın yaşandığı Osmancık Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafa ve evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı ve Günay, patlamadan etkilenen kimsenin mağdur olmayacağını açıkladılar.

Evinin yıkılışını gözyaşları içerisinde izleyen vatandaşı teselli eden Milletvekili Ahlatcı, "Bir tane vatandaşımız mağdur olmayacak. Cumhurbaşkanımız’dan Allah razı olsun. Tüm ihtiyaçlar her şey karşılanacak. Kimse mağdur olmayacak.



Milletvekilimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ile yetkililerle görüştük. Patlamaya ilişkin yaşananları anlattık. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için gereken yapılacak. İçiniz müsterih olsun" dedi.

3 Kasım'da meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralanmıştı.