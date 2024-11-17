CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Cumartesi günü geldiği Çorum’da partisinin il binasında bir basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, önceki dönem il başkanları ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Nazlıaka, Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin 81 ilde halkın içerisinde olduğunu belirterek, kendisinin de bu amaçla Çorum’da bulunduğunu söyledi.

Toplumun sesini duymayan kulaklara duyuracaklarını kaydeden Nazlıaka, “Son seçimin birinci partisi olma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. AKP de Türkiye Cumhuriyeti’ni bazı konularda birinci yaptı. Avrupa’da enflasyonu en yüksek 1. ülke olduk. Faizde 1’inciyiz. OECD ülkeleri içerisinde sefalet endeksinde 1’inciyiz. İstihdama katılım oranı en düşük ülke sıralamasında 1’inciyiz. Kadına yönelik şiddette 1’inciyiz. Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeyiz. Yoksulluk almış başını gidiyor. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele için gelen AKP sayesinde 3 Y’nin her birinde ülkemiz zirve yaptı” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yürekleri yakan bir olay yaşandığını, 5 çocuğun göz göre hayatını kaybettiğini belirten Nazlıaka, “AKP sözcüleri, ailenin 18’kez ziyaret edildiğini söylüyor. Ailenin o sorunlarını çözmedikten sonra isterseniz 1800’kez ziyaret edin. O annenin işi, düzenli bir geliri olsaydı bu dram yaşanmazdı. AKP Grup Başkanı çıkmış, ‘Bu konunun yoksullukla ilgili yok’ diyor. Halktan o kadar uzaklaşmışlar ki, halkın yaşadığı sorunları dahi bilmiyorlar. Dakikada 2 asgari ücret harcayan saraydakiler bunun farkında değiller” dedi.

CHP olarak çözüm önerilerinin çok net olduğunu bildiren Nazlıaka, “En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olmalı. Asgari ücret ise 30 bin lira olmalı. 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken çeyrek altın 27 liraydı. 7 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alınabiliyor Asgari ücretlinin 4 çeyrek altınını AKP yutmuş.

Yaşanan yoksulluktan en büyük payı kırılgan gruplar olan çocuklar ve kadınlar alıyor. AKP iktidarı yapılan sosyal yardımların artmasıyla övünüyor. Oysa bu övünülecek bir durum değil, tam tersi utanılacak bir durum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

“CHP olarak bizler demokrasinin ve eşitliğin geldiği bir ülke istiyoruz. Üreten ve üretilenin hakça paylaşıldığı bir Türkiye istiyoruz. Eşit, özgür, adil bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bunun için kadrolarımız da projelerimiz de hazır. Biran önce erken seçim kararı alınsın ve sandık önümüze gelsin.”

Editör: HABER MERKEZİ