AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF) katıldı.

Sungurlulu Deniz Üsteğmen Şule Basut ve kadın subaylarla gerçekleştirilen görüşmede Ahlatcı, “Bu milletin askerinin erkeği de aslan, kadını da aslandır. Kadın subaylarımızın azmi, kararlılığı ve disiplini hepimiz için iftihar vesilesidir” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA SADECE 9 ÜLKEDE

ÜRETİLEBİLEN GRAFEN, ÇORUMLU

FİRMA NANOGRAFİ TARAFINDAN

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR”

Ahlatcı, savunma teknolojileri alanında stratejik çalışmalar yürüten ve dünyada yalnızca 9 ülkede üretilebilen grafeni Türkiye’de üretmeyi başaran Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi firmasını, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ile birlikte ziyaret etti. Burada genç mühendislerle bir araya gelen Ahlatcı, “Bu eserler, çocuklarımızın aklıyla ve genç mühendislerimizin emeğiyle ortaya çıkmıştır. Çorumlu bir firmanın bu alanda ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir iftihar vesilesidir” dedi.

AZERBAYCAN STANDINA ZİYARET

Fuar kapsamında kardeş ülke Azerbaycan’ın standını da ziyaret eden Ahlatcı, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dost ve kardeş Azerbaycan ile olan dayanışmamız, ortak geleceğe duyduğumuz inancın en somut göstergesidir” açıklamasında bulundu.

“DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU”

Yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktanın, Türkiye’nin kararlı yürüyüşünün bir sonucu olduğunu belirten Ahlatcı, “Bu başarılar günübirlik çabaların değil; inancın, fedakârlığın ve milletine bağlılığın eseridir. Dosta güven, düşmana korku veren bir iradeyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AHLATCI: “SAVUNMA SANAYİİMİZİN MİMARI OLAN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Ahlatcı, “Savunma sanayiimizde bugün ulaştığımız seviyede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncü vizyonu ve kararlı liderliği belirleyici olmuştur. Direktifleriyle adeta bu alanda bir devrim gerçekleştirilmiştir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve firmalara da teşekkür eden Ahlatcı, “Yerli ve milli üretimde çığır açan tüm savunma sanayi firmalarımıza, bu başarıyı omuzlayan mühendislerimize ve genç beyinlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ