Çorum Belediyesi tarafından daha önce planlanan ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanacak 25 milyon euro kredi ile hayata geçirilecek olan Atık Su Arıtma ve Ana Kolektör Hattı Projesi'nin çıktıları tarım alanında değerlendirilecek. Bu kapsamda, arıtılan suların bölgedeki tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılması sağlanacak. Böylece hem doğal su kaynaklarının korunması hem de üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çorum Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölge tarımı adına büyük önem taşıyan bir işbirliğine imza attı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalanan protokolle, atık sulardan arıtılan suların yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor.

PROJEYE OKA DESTEĞİ

“Atık Suların Yeniden Kullanımı Fizibilite Projesi” için yaklaşık 1,5 milyon TL’lik fizibilite çalışması planlandı. Bunun 1 milyon TL’si OKA tarafından desteklenirken, 500 bin TL’lik kısmı ise Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Hazırlanacak rapor, arıtılmış suyun kullanılabileceği alanları ve teknik-ekonomik değerlendirmeleri içerecek. Özellikle Çorum Çayı Havzası’ndaki köyler ile sanayi kuruluşları bu projeden doğrudan etkilenecek.

“BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ”

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin çevresel, tarımsal ve ekonomik açılardan Çorum için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Aşgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Gelişen sanayi, artan nüfus ve günlük yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkan atık suların, arıtılmadan doğaya bırakılması hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarımız için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İşte bu noktada Atık Su Arıtma Tesisleri devreye giriyor. Kirli sular bu tesisler sayesinde temizleniyor, çevremiz ve hemşehrilerimizin sağlığı korunuyor. Özellikle Çorum gibi kuraklık tehdidi altında olan şehirlerde, bu tesislerin önemi daha da artıyor.

28 KÖYDE 115 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ

2001 yılında hizmete giren mevcut tesisimiz artık ihtiyacı karşılamıyor. Şu an günlük kapasitemiz 63 bin metreküp, ancak bu artık yeterli değil. Ayrıca eski teknoloji nedeniyle arıtılmış suları tekrar kullanamıyoruz. Mevcut sistem, doğrudan Çorum Çayı’na deşarj ediyor. Bu çayın geçtiği 28 köyde yaklaşık 115 bin dekar tarım arazisi bulunuyor. Ancak su yetersizliği nedeniyle çiftçilerimiz düşük getirili ürünlere yöneliyor. Bu kısır döngüyü kırmak istiyoruz.”

Başkan Aşgın açıklamasında, fizibilite projesinin hedeflerinden de bahsederek, “Çorum Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerinden çıkan suların tarımsal sulama, endüstriyel kullanım ve şehir içi rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılabilirliğini analiz edeceğiz. Teknik ve ekonomik boyutlarıyla ayrıntılı bir fizibilite çalışması yapacağız. Bu çalışma ile tarımda su yetersizliği nedeniyle ekilemeyen veya düşük verimli ürün yetiştirilen arazilerimizin yeniden canlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Bu raporun yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacağını belirten Başkan Aşgın “Bunun 1 milyon lirasını OKA karşılayacak, 500 bin lirası ise Belediyemizce finanse edilecek. Bu süreçte bizlere destek olan Tarım İl Müdürlüğü, DSİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgedeki üreticilerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiriyor.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi