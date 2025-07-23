Hitit Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yeni açılan programlara öğrenci alınmasına yönelik yapılan başvuru kabul edildi.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programları bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek. Programlar, 30’ar öğrenci kontenjanı ile ÖSYM tercih kılavuzunda yer alıyor.

İMALAT YÜRÜTME SİSTEMLERİ OPERATÖRLÜĞÜ: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÜRETİM

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, bu programla akıllı üretim sistemlerinde çalışacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

SU VE ATIK YÖNETİMİ TEKNİKERLİĞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına odaklanan bu program, çevreye zarar veren unsurların tespiti ve bertaraf edilmesine yönelik teknik çözümler geliştiren insan kaynağı yetiştirecek.

YEŞİL VE EKOLOJİK BİNA TEKNİKERLİĞİ: GELECEĞİN YAPILARI

Enerji ve su verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan program, yeşil bina tasarımı ve uygulamaları konusunda teknik destek sağlayan insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

Muhabir: SELDA FINDIK