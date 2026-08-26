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Başvurular; İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uygulanacak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 526 kişi alınacak.

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