Milletvekili Ahlatcı, yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin taleplerini iletmek ve çözüm için adımlar atmak amacıyla, eski Tarım Bakanımız, 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz ve Tarım Komisyonu Başkanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Çiftçilerimizin karşılaştığı zorlukları aktardık ve çözüm için destek talep ettik” dedi.

Çiftçilerin ülkemizin temel direklerinden biri ve tarıma dayalı ekonominin temel taşı olduğunu söyleyen Yusuf Ahlatcı, “Üretimde verimlilik, pazarlama imkânları, destek politikaları gibi konular çiftçilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hedefimiz, çiftçilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeleri ve adil bir şekilde gelir elde etmeleridir. Bu doğrultuda, çiftçilerimizin taleplerinin çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçilerimize destek olmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak için gereken adımları atacağımızdan emin olabilirsiniz.

Çiftçilerimize verdiğimiz değeri göstermek, tarım sektörümüzü güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Çorum'un tarım potansiyelini en üst düzeye çıkartacak ve çiftçilerimizin refahını artıracak çalışmalara imza atacağız.

Sizlerin de desteği ve katkısı ile Çorum'un tarımsal kalkınmasını sağlayacak adımları atacağımıza inanıyorum. Birlikte, güçlü ve bereketli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”