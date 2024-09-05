Son olarak bir aileye çat kapı ziyarette bulunan Ahlatcı, sıcak karşılamanın ardından ev sahipleriyle keyifli bir vakit geçirdi.

Ahlatcı, “Bu tür ziyaretler, halkımızla iç içe olmamızı sağlıyor ve bizleri birbirimize daha da yaklaştırıyor. Birlik ve beraberlik içinde, daha nice güzel anılarda buluşmak dileğiyle. Ev sahiplerimize sıcakkanlılıkları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Bu tür buluşmalar, vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan dinlememiz için de önemli bir fırsat” dedi.

Editör: SELDA FINDIK