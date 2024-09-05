Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerine yapılması planlanan muhtarlık hizmet binalarının yer tesliminden itibaren 90 gün içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor.

Muhtarlık hizmet binası yapım işi Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhalenin son teklif verme tarihi 23 Eylül 2024 saati ise 10:30 olarak belirlendi. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.