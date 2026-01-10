AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımız, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin zor şartlar altında, büyük bir sorumluluk bilinciyle çalıştığına dikkat çeken Ahlatcı, “Mesleğini etik değerlere bağlı kalarak icra eden, kalemini ve mikrofonunu hakikatin sesi yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Ahlatcı mesajında, başta Çorum’da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR