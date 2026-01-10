Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Karadaş ve Başaranhıncal, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, toplumu doğru bilgilendirme ve gerçeği araştırma sorumluluğu taşıyan önemli bir misyon olduğunu vurguladı. Basın çalışanlarının tarafsız ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlattığını belirten Karadaş ve Başaranhıncal, basının aynı zamanda demokrasinin en önemli denetim mekanizmalarından biri olduğunu ifade etti.

Günümüzde teknolojinin sunduğu imkânlarla basının daha hızlı ve geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekilen mesajda, bu durumun basın mensuplarının sorumluluğunu daha da artırdığı kaydedildi. Yazılı, görsel ve dijital medya alanlarında görev yapan gazetecilerin, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürdüğü belirtildi.

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarının sonunda başta Çorum’da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, özgür ve tarafsız basının toplumdaki yerinin her geçen gün daha da güçlenmesini temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi