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Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette yeni adliye binası çalışmaları başta olmak üzere meslektaşlarının görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Ahlatcı, adliye çalışanlarının taleplerine çözüm bulma sözü verdi.



MELİKŞAH ÇAĞLAR'IN CÜBBE GİYME TÖRENİ’NE KATILDI

Aynı gün içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ın oğlu Melikşah Çağlar, cübbe giyme töreniyle meslek hayatına adım attı. Törene katılan Ahlatcı, Melikşah Çağlar'ı yemin ederek cübbe giyerken tebrik etti ve başarılar diledi. Yusuf Ahlatcı, yaptığı açıklamada, “Adalet sisteminin güçlenmesi için ortak çabalarımıza devam edeceğiz. Çorum'daki meslektaşlarımızın ve genç avukatların başarısı bizim için büyük önem taşıyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz” dedi.