Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum Milletvekili Adayı Yakup Taş, oy kullanmaya eşi Özden Taş ile birlikte gitti.

YRP 1. Sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş, oyunu merkez Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nda 1433 nolu sandıkta kullandı.

Yakup Taş, barışçıl, kavgasız, dövüşsüz ve ötekileştirmeden bir seçim süreci geçirdiklerini ifade etti.

“Milletin iradesine saygımız sonsuz” diyen Yakup Taş, oy kullandıktan sonra İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, milletvekili adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

(Volkan SINAYUÇ)