Turgut Özal İş merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Av. Murat Günay, 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsederek, sandık kurulu üyeleri ve okul sorumlularına uyarılarda bulundu.

Seçim sürecinde yoğun geçen çalışma temposu yürüttüklerini ve sahada insanların gönlüne girerek kazandıkları oyların sandıkta heba olmaması gerektiğine vurgu yapan Murat Günay, “Artık bize düşen son bir görev kaldı. Sahada birer birer kazandığımız oylara sandıkta sahip çıkmak. Bir oy deyip geçmeyelim. Çorum merkezde 790 sandık var, her bir sandıkta bir oy iptal olsa 790 oy demektir. Geçmişte bazı ilçelerimizi bir oyla kaybettiğimizi hatırlayalım ve bilinçli bir şekilde hareket edelim” dedi.

Görev yerlerini terk etmemelerini isteyen ve “Okçular tepesini terk etmeyelim, terk ettiğimizde savaşı kaybederiz” diyen Murat Günay, Cumhur ittifakı diyerek rehavete kapılmamaları gerektiğine vurgu yaparak, seçimin çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Bizden olmayanlar, şu an bize savaş açmış durumdalar. İnşallah onlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini dile getiren Murat Günay, 31 Mart seçimlerinin zaferle tamamlanacağına inandığını da sözlerine ekledi.