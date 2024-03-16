Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 7/24 açık kütüphane projesi tarihi belediye binasında hayat buluyor. Kitap okurlarını ve öğrencileri ağırlamaya başlayan Millet Kütüphanesi için resmi açılış töreni bugün (16 Mart 2024 Cumartesi günü) gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Aşgın, ilimizde önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Belediye Taş Binanın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getirdik. Burası, tarihi konseptiyle, gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân oldu. Genlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Aşgın bugün saat 14.00’de yapılacak açılışa çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Çorum halkını davet etti.



Editör: UĞUR GÖRKEM