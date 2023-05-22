Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, esnafın ve Çorum’un temel sorunlarını çok iyi bildiğini, parlamentoda bu sorunları çözüme kavuşturmak için çaba göstereceğini, Millet İttifakı’nın milletvekili olduğunu ancak tüm Çorum halkına ayrımsız, tarafsız hizmet vereceğini bildirdi.

Tahtasız ve Millet İttifakı bileşenleri, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Dikici ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ın da katıldığı kahvaltı programında Arasta esnafının sorun ve talepleri ele alındı.