Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün Çorum’da olacak. Özel, Çorum’da bazı açılış, miting ve ziyaretlere katılacak.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; Genel Başkan Özel bugün ilk olarak Mecitözü İlçesini ziyaret edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mecitözü Belediyesi için yaptırılan Kültür Merkezi’nin açılışı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Özgür Özel, saat 11.30’da başlayacak olan açılışın ardından Çorum’da saat 14.00’de Abide Kavşağı’nda miting düzenleyecek.

Özgür Özel’in miting sırasında başta emekliler, çiftçiler, esnaf ve işçiler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin partinin çözüm önerilerini gündeme getirmesi, Çorum’un ve bölgenin temel sorunlarından bahsetmesi ve hak-hukuk-adalet çağrısı yaparak erken seçim istemesi bekleniyor.

Bu arada CHP İl ve İlçe Teşkilatları, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Parti Meclis Üyeleri ve parti yönetimi, miting için hazırlık çalışmalarını tamamladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Özgür Özel’in Çorum programına, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adlı mitinge tüm halkı davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi