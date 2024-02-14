Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (ÇOFSAD) Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak Hasan Kahraman’ın öğreticiliğinde açmış olduğu fotoğraf kursları devam ederken, kursiyerlerin becerilerini geliştirmek amacıyla etkinliklerini de sürdürüyor.

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Çorum Millet Bahçesinde akşam saatlerinde ışıkla boyama fotoğraf etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik yoğun ilgi görürken, ortaya da güzel eserler çıktı.
Kurs hocası Hasan Kahraman, “Etkinliği yapmamıza izin veren Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesine teşekkür ederiz” dedi. 

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Editör: HABER MERKEZİ