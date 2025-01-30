Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Son gün maçlarına ikide iki yaparak gelen Çorum Gençlikspor A takımı son maçında Çorum Gençlikspor B takımı ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan A takımı maçı 25-10, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kazanarak 9 puanla yenilgisiz şampiyon olmayı başardı.

Çorum Gençlikspor B takımı ise 3 puanda kalarak il birinciliğini üçüncü sırada tamamladı.

ÇORUM BELEDİYESPOR

İKİNCİLİK KUPASINI ALDI

Çorum Gençlikspor A takımının şampiyon olduğu il birinciliğinde ikincilik kupası ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü A takımının oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan son gün maçında Çorum Belediyespor A takımı ile Çorum Belediyespor B takımı karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçen A takımı ikinci seti 25-9, üçüncü seti de 25-13 kazandı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 6 puana ulaşan Çorum Belediyespor A takımı il birinciliğini ikinci sırada tamamlarken, puansız Çorum Belediyespor B takımı ise dördüncülüğü elde etti.