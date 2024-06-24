Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de start aldı.

Konya, Denizli ve Manisa temsilcileri ile birlikte C grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor bugün ilk maçında Denizli Cavidilspor ile karşı karşıya geldi. Gülşehir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi maçı 3-0 kazanarak Türkiye Şampiyonası’na harika bir başlangıç yaptı. Midi efeler ikinci maçını yarın aynı salonda saat 11.00’de Manisa Turgutlu Belediyespor ile oynayacak.

Editör: RIFAT KARA