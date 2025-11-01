Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı'nın mülkiyetini satın aldığı yeni hizmet binası dualarla açıldı. Mehteran takımının konseriyle başlayan açılışa MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, açılışta yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2053 ve 2071 vizyonlarıyla taçlandırdığı Türk ve Türkiye yüzlü vizyonunun bu milletin Kızıl Elması olduğunu söyledi. Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrılarının net olduğunu ve terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olduğunu vurguladı.

Bu davetin geleceğin teminatı olan çocuklar, gençler için önemine dikkat çeken Çıplak, "Bizim çağrımız kavgaya değil kardeşliğe çağrıdır. Bizim çağrımız ihanete değil istikbale çağrıdır. Bu çağrıyı boyun eğenler anlayamaz. Vicdanları istismar edenler anlayamaz. Değerlerimizi ayaklar altına alanlar anlayamaz." dedi.

Bu çağrıyı tanrıya, devletine, milletine sevdalı olanların anlayabileceğini savunan Çıplak, şöyle devam etti: "Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik. Girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Türk'üz, Türkçüyüz, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı, Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, Türkçülüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Biz kimlerin, kimleri destekleyerek hangi makama geldiğini biliyoruz. Sayın Liderimizin Devlet Bahçeli Bey'in vatanseverliğinin sadakası sizlerin yedi sülalenize yeter Allah'ın izniyle."

Çıplak, mülkü kendilerine ait olan il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, binanın alınmasında yapımında büyük emeği olan başta Milletvekili Vahit Kayrıcı olmak üzere belediye başkanlarına, ülkü ocaklarına, emeği geçen tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine dikkat çekerek, "Bu milletin aydınlık yarınlarına güvenli adımlarla, emin adımlarla yürümesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin el ele gönül gönüle vermesiyle başlayan kutlu yolculuğa hamd olsun." dedi.

Aşgın, "2053-2071 hedeflerine yürürken yine dosta güven, yine mazluma güven, yine zalimin korkulu rüyası olmaya yeryüzünün en aziz milleti olan bu millet Allah'ın izniyle devam edecek." diye konuştu.

Yeni hizmet binasının alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, yeni binanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Törende konuşan Milletvekili Vahit Kayrıcı ise, binanın alımında önderlik eden Genel Başkan Devlet Bahçeli ve il teşkilatı, belediye başkanları ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Bu binada Çorum'a hayırlı hizmetler yapacaklarını dile getiren Kayrıcı "Bu binamız Çorum'umuza, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Ülkemiz ve birliğimiz daim olsun. Bizler omuz omuza verdikten sonra, birlik içerisinde olduktan sonra dünyaya yön veren bu cumhuriyeti devam ettireceğiz. Bunu böyle bilin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı partiye yeni katılan kadınlara rozetlerini taktı.

Rozet töreninin ardından protokol açılış kurdelesini birlikte keserek MHP'nin yeni il binasını gezdi.