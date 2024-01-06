MHP Belediye Başkan Aday Adayı Özsaray, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Özsaray, bu kapsamda Gürpınar Mahallesi Muhtarı Bektaş Yılkınoğlu, Akçakent Mahallesi Muhtarı Osman Doğan, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Rafet Sarıyerli ve Hacettepe Mahallesi Muhtarı Osman Yılmaz’ı ziyaret etti.

MHP aday adayı Ahmet Haşim Özsaray, mahalle muhtarlarına ziyaret gerçekleştirerek, yerel yönetim konularında istişarelerde bulundu. Kendisinin Sungurlu’ya yönelik projelerini ve belediyecilik ilkelerini paylaştı.